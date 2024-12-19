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УАФ назвала имя победителя в номинации Прогресс года

Национальная сборная Украины

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УАФ назвала имя победителя в номинации Прогресс года

uaf.ua

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Украинская ассоциация футбола подводит итоги календарного 2024 года.

Сообщается, что полузащитник "Динамо Киев" Владимир Бражко стал победителем в номинации "Прогресс года".

Хавбек киевлян набрал почти половину голосов в опросе от УАФ — 46%. 22-летний полузащитник опередил Георгия Судакова из "Шахтера" (38%) и Алексея Гуцуляка из "Полесья" (16%).

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Добавим, что в марте этого года Владимир Бражко дебютировал за сборную Украины, проведя 9 матчей за национальную команду. В том числе 22-летний полузащитник принял участие в каждом из трех матчей на Евро-2024.

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Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Андрей Журба
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