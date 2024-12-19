Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ назвала имя победителя в номинации Прогресс года
Ожидаемо
uaf.ua
Украинская ассоциация футбола подводит итоги календарного 2024 года.
Сообщается, что полузащитник "Динамо Киев" Владимир Бражко стал победителем в номинации "Прогресс года".
Хавбек киевлян набрал почти половину голосов в опросе от УАФ — 46%. 22-летний полузащитник опередил Георгия Судакова из "Шахтера" (38%) и Алексея Гуцуляка из "Полесья" (16%).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в марте этого года Владимир Бражко дебютировал за сборную Украины, проведя 9 матчей за национальную команду. В том числе 22-летний полузащитник принял участие в каждом из трех матчей на Евро-2024.
Популярное сейчас
- Раньери: У Довбика тысяча маленьких проблем, эти голы важны для него
- Сырский: Выбора не было, я должен был провести Курскую операцию
- Могут ли наказать сборную Украины из-за допинга Мудрика? Ответ спортивного юриста
- Бывший игрок сборной Украины назвал шансы подопечных Реброва в прохождении квалификационного раунда
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет