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Опубликован обновленный рейтинг ФИФА. Изменилась ли позиция Украины?
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Фото: пресслужба УАФ
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных.
Позиция сборной Украины не изменилась - подопечные Сергея Реброва остались на 25-м месте и имеют в активе 1554,94 баллов. Среди представителей УЕФА "сине-желтые" - 13-е.
Соперник Украины по плей-офф Лиги наций, сборная Бельгии, по-прежнему занимает восьмую строчку.
В целом в топ-10 рейтинга не произошло никаких изменений. Возглавляет его национальная команда Аргентины.
Рейтинг ФИФА от 19.12.2024:
- 1. Аргентина - 1867,25
- 2. Франция - 1859,78
- 3. Испания - 1853,27
- 4. Англия - 1813,81
- 5. Бразилия - 1775,85
- 6. Португалия - 1756,12
- 7. Нидерланды - 1747,55
- 8. Бельгия - 1740,62
- 9. Италия - 1731,51
- 10. Германия -1703,79
- ...25. Украина - 1554,94
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