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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Опубликован обновленный рейтинг ФИФА. Изменилась ли позиция Украины?

Национальная сборная Украины

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Опубликован обновленный рейтинг ФИФА. Изменилась ли позиция Украины?

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных.

Позиция сборной Украины не изменилась - подопечные Сергея Реброва остались на 25-м месте и имеют в активе 1554,94 баллов. Среди представителей УЕФА "сине-желтые" - 13-е.

Соперник Украины по плей-офф Лиги наций, сборная Бельгии, по-прежнему занимает восьмую строчку.

В целом в топ-10 рейтинга не произошло никаких изменений. Возглавляет его национальная команда Аргентины.

Рейтинг ФИФА от 19.12.2024:

  • 1. Аргентина - 1867,25
  • 2. Франция - 1859,78
  • 3. Испания - 1853,27
  • 4. Англия - 1813,81
  • 5. Бразилия - 1775,85
  • 6. Португалия - 1756,12
  • 7. Нидерланды - 1747,55
  • 8. Бельгия - 1740,62
  • 9. Италия - 1731,51
  • 10. Германия -1703,79
  • ...25. Украина - 1554,94
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Источник:
FIFA
Опубликовал: Александр Бураков
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