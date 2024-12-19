Нагорняк: Французы могут две сборных собрать, а у хорватов идет смена поколений

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк оценил шансы оценил шансы сборной Украины в квалификации ЧМ-2026.

Напомним, что сборная Украины будет играть в группе D, вместе с Исландией, Азербайджаном и победителем пары Франция - Хорватия.

"Я, конечно, хотел бы лучше Хорватию в соперники сборной Украины. Французы могут две сборных собрать. А у хорватов идет смена поколений. Да, с балканцами тяжело будет, но, как по мне, шансы есть.

В принципе со всеми командами будет непросто. Сборная Исландии снова начинает поднимать уровень своей игры! Очень непросто будет с этими оппонентами. У нас есть хорошие футболисты, но пока что в играх за сборную они полностью не оправдывают надежд, которые на них возлагают", - сказал Нагорняк.