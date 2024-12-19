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Нагорняк: Французы могут две сборных собрать, а у хорватов идет смена поколений
Конечно, лучше сыграть с Хорватией
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк оценил шансы оценил шансы
Напомним, что сборная Украины будет играть в группе D, вместе с Исландией, Азербайджаном и победителем пары Франция - Хорватия.
"Я, конечно, хотел бы лучше Хорватию в соперники сборной Украины. Французы могут две сборных собрать. А у хорватов идет смена поколений. Да, с балканцами тяжело будет, но, как по мне, шансы есть.
В принципе со всеми командами будет непросто. Сборная Исландии снова начинает поднимать уровень своей игры! Очень непросто будет с этими оппонентами. У нас есть хорошие футболисты, но пока что в играх за сборную они полностью не оправдывают надежд, которые на них возлагают", - сказал Нагорняк.
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