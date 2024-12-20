Национальная сборная Украины
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УАФ объявила имя победителя в номинации Джокер года
Уверенная победа
uaf.ua
Украинская ассоциация футбола подводит итоги календарного 2024 года.
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По информации пресс-службы УАФ, победителем в номинации "Джокер года" стал нападающий "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук.
Отмечается, что Яремчук набрал почти 85% голосов в голосовании, опередив защитника ЛАСКА Макса Таловерова (более 8%) и вингера "Шахтера" Александра Зубкова (7%).
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