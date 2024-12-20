"Будем бороться за него". Ребров впервые прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом Мудрика

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями относительно допингового скандала вокруг вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Да, я общался с Мудриком. Для нас каждый игрок очень важен, и Михаил очень расстроен этим. Не хочу вдаваться в подробности. сейчас ничего нет официального.

Наша позиция: мы будем поддерживать игрока, будем бороться за него. И я только желаю Михаилу терпения, чтобы он действительно понимал, что мы его поддерживаем и сделаем все, чтобы этот срок был как можно меньше, потому что это очень важный игрок для сборной Украины.

Какое влияние это окажет на сборную в случае наказания? Еще раз говорю - для нас очень важен каждый игрок сборной Украины", - ответил Ребров.