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"Будем бороться за него". Ребров впервые прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом Мудрика

Национальная сборная Украины

Поддержка от наставника

"Будем бороться за него". Ребров впервые прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом Мудрика

Getty Images

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями относительно допингового скандала вокруг вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Да, я общался с Мудриком. Для нас каждый игрок очень важен, и Михаил очень расстроен этим. Не хочу вдаваться в подробности. сейчас ничего нет официального.

Наша позиция: мы будем поддерживать игрока, будем бороться за него. И я только желаю Михаилу терпения, чтобы он действительно понимал, что мы его поддерживаем и сделаем все, чтобы этот срок был как можно меньше, потому что это очень важный игрок для сборной Украины.

Какое влияние это окажет на сборную в случае наказания? Еще раз говорю - для нас очень важен каждый игрок сборной Украины", - ответил Ребров.

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Сергей Ребров Украина Допинг Михаил Мудрик
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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