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"Он всегда лечится и играет не на своем максимуме". Ребров рассказал о проблемах звезды сборной Украины
Откровенно о наболевшем
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделимся мыслями относительно нападающего "Ромы" Артема Довбика.
"Во-первых, вообще не помню, чтобы Артем приехал в сборную, и у него что-то не болело, не было какого-то повреждения. Он всегда лечится. Даже когда у него было очень серьезное повреждение, он приехал в лагерь сборной, показал повреждение и лечился, хотел сыграть вторую встречу. Но то же самое у него в "Роме". Он всегда играет не на своём максимуме.
Во-вторых, в течение его лучшего сезона в "Жироне" команда хорошо его использовала. В команде были вингеры, которые много работали на Артема. Много было передач в штрафную площадь, он много завершал. И сейчас, насколько видел его первые матчи в "Роме", они вообще играют по-другому, даже несмотря на то, что Артем забивал достаточно. Но для меня самая главная проблема Артема в этом сезоне - это повреждения, травмы, которые он не долечивает.
Он приезжает в лагерь национальной сборной, он хочет играть, выходит, но надеюсь... Я разговаривал с ним - сейчас очень важно, чтобы он вернул форму, чтобы выходил на поле и ничего не чувствовал", - добавил Ребров.
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