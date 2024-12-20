Ребров: Прошу, чтобы люди не оскорбляли игроков, не оскорбляли тренерский штаб

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос, изменял ли свой подход к работе из-за критики и давления.

"Вообще нет. У меня есть люди, с которыми могу поговорить об игре. Например, Николай Павлов – специалист, которого очень уважаю, много с ним разговариваю. Есть Леонид Буряк, с которым разговариваю. Это люди, которые прошли этот путь, и они могут что-нибудь посоветовать.

Я уважаю болельщиков, но у каждого болельщика свои идеи. Они понимают, как играть, но никогда не тренировались. Понимаю эмоции, но иногда эти эмоции переходят в обиды – вот тогда это не очень правильно.

Сейчас мы все поддерживаем Вооруженные силы Украины, и я бы хотел, чтобы мы также объединились вокруг сборной Украины. Уверен, что у каждого есть свое мнение, как сборная Украины должна играть, но я только прошу, чтобы люди не оскорбляли игроков, не оскорбляли тренерский штаб. Потому что все работают, все делают максимум, и я думаю, что мы вообще играем на высшем уровне.

Все команды, собранные в национальных сборных, – это лучшие игроки. Если говорить о сборной Албании, например, сто процентов этой сборной играет в Европе. Может, 80 процентов играет в Серии А. А мы говорим, что должны всех выносить.

Вижу, что сейчас игроки после группового этапа, отборочного этапа уже понимают, имеют опыт и выходят на поле более уверенными – смотрю по последним двум матчам. Поэтому мы двигаемся вперед и делаем все", – сказал Ребров.