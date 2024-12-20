  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров: Прошу, чтобы люди не оскорбляли игроков, не оскорбляли тренерский штаб
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров: Прошу, чтобы люди не оскорбляли игроков, не оскорбляли тренерский штаб

Национальная сборная Украины
Обновлено

Главный тренер сборной ответил на вопрос о критике болельщиков

Ребров: Прошу, чтобы люди не оскорбляли игроков, не оскорбляли тренерский штаб

Getty Images

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос, изменял ли свой подход к работе из-за критики и давления.

"Вообще нет. У меня есть люди, с которыми могу поговорить об игре. Например, Николай Павлов – специалист, которого очень уважаю, много с ним разговариваю. Есть Леонид Буряк, с которым разговариваю. Это люди, которые прошли этот путь, и они могут что-нибудь посоветовать.

Я уважаю болельщиков, но у каждого болельщика свои идеи. Они понимают, как играть, но никогда не тренировались. Понимаю эмоции, но иногда эти эмоции переходят в обиды – вот тогда это не очень правильно.

Сейчас мы все поддерживаем Вооруженные силы Украины, и я бы хотел, чтобы мы также объединились вокруг сборной Украины. Уверен, что у каждого есть свое мнение, как сборная Украины должна играть, но я только прошу, чтобы люди не оскорбляли игроков, не оскорбляли тренерский штаб. Потому что все работают, все делают максимум, и я думаю, что мы вообще играем на высшем уровне.

Все команды, собранные в национальных сборных, – это лучшие игроки. Если говорить о сборной Албании, например, сто процентов этой сборной играет в Европе. Может, 80 процентов играет в Серии А. А мы говорим, что должны всех выносить.

Вижу, что сейчас игроки после группового этапа, отборочного этапа уже понимают, имеют опыт и выходят на поле более уверенными – смотрю по последним двум матчам. Поэтому мы двигаемся вперед и делаем все", – сказал Ребров.

По теме
yellow-arrow
"Он всегда лечится и играет не на своем максимуме". Ребров рассказал о проблемах звезды сборной Украины
yellow-arrow
"Будем бороться за него". Ребров впервые прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом Мудрика
yellow-arrow
УАФ объявила имя победителя в номинации Джокер года
Сергей Ребров Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
20.12.2024 в 19:13
зачем брать ЗИНУ-СТЁПУ--ЭТО ХЛАМ
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
20.12.2024 в 19:13
зачем брать ЗИНУ-СТЁПУ--ЭТО ХЛАМ
Ответить
0
0
Matachorros (Chicago)
20.12.2024 в 19:09
Иди в шопу сирожа, игрой показывайте уважение
Ответить
0
0
kernoooo (Perth)
20.12.2024 в 19:04
Ато они обидятся и вообще на поле не выйдут!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости