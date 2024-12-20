Ребров: Игроки сейчас больше понимают, что в сборную нельзя приезжать и играть на 70-80 процентов

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, какой он хочет видеть свою идеальную команду.

"Трудно говорить о рисунке игры. Для меня очень важно, чтобы футболисты понимали, что нам нужен баланс на поле. У нас нет игроков, только обороняющихся или только атакующих.

Сейчас для всех команд, желающих добиться какого-то результата, очень важно, чтобы был баланс в команде, чтобы каждый игрок понимал, что он не только игрок атаки, а наполовину игрок обороны и игрок атаки. То же можно говорить об игроках обороны.

Сейчас вижу, что игроки больше понимают, что я требую, больше понимают, что в сборную нельзя приезжать и играть на 70-80 процентов. Сейчас очень быстрый футбол. Для нас важно заканчивать каждую атаку ударом, поэтому требую играть быстро вперед, стараюсь больше сконцентрироваться на обороне. Это современный футбол.

Не хочу вдаваться в детали, но каждый игрок на поле должен понимать свою роль, понимать, что все зависит только от него. Он может помочь, но, во-первых, он должен сконцентрироваться на себе.

К сожалению, в сборной ты не в клубе. Если вы видели наши матчи в Лиге наций – было много игр, когда у нас было даже по 7-8 травмированных, и мы не могли собрать оптимальный состав. Многие игроки, особенно чемпионата Украины, приезжают в лагерь сборной усталыми, с повреждениями.

К примеру, последние матчи. Никто об этом не знает, но у нас около 10 игроков были травмированы, имели микроповреждения. И я благодарен игрокам, что они вышли на поле. Они играли и играли на максимуме.

Сейчас очень плотный график, особенно у "Динамо" и "Шахтера". Игроки никогда не были в таких условиях, когда ты очень много переезжаешь. К сожалению, сейчас нет желаемых результатов в Европе, поэтому есть проблемы психологического характера, когда игроки приезжают уставшими от футбола. И наша задача – вернуть их, предоставить больше эмоций, чтобы они работали на максимум", – сказал Ребров.