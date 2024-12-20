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Ребров - о своей работе: В истории не было такого тренера сборной, который прошел бы весь путь без поражений или без критики

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сергей Станиславович подвел итог своей работе во главе сборной Украины

Ребров - о своей работе: В истории не было такого тренера сборной, который прошел бы весь путь без поражений или без критики

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог своей работы в национальной команде за последние 1,5 года.

– Вы уже полтора года возглавляете сборную – и это для вас первый опыт работы главным тренером не в клубе. Как он повлиял на вас как тренер? Изменились ли вы как тренер?

– Как тренер не изменился, но изменилась моя работа. Сейчас ты не так много времени проводишь с игроками, а для меня это очень важно. К сожалению, еще и обстоятельства, в которых мы играем, оказывают влияние на игроков и тренеров. Поэтому да, это совсем другая работа, но я доволен, что сейчас работаю в Украине, мне нравится.

Знаете, в истории не было такого тренера сборной Украины, который прошел бы весь путь без поражений или без критики. Так было и так будет. Но я доволен, что вернулся в Украину. Я работаю для своего народа, работаю в Украине и буду все делать, как делал раньше.

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– То есть ваши подходы к работе с командой не изменились?

– Изменился стиль работы, потому что сейчас ты больше работаешь аналитически. Много просматриваешь кандидатов, матчей соперников. У тебя много времени. Даже сейчас мы сыграли Лигу наций и следующий матч через четыре месяца. Это очень большой перерыв, поэтому работа совсем другая.

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Но когда ты встречаешься с игроками – то же: у тебя есть максимум три-четыре дня на подготовку. Однако все в равных условиях, и мы то же делаем, что и другие сборные.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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