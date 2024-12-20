Ребров - о своей работе: В истории не было такого тренера сборной, который прошел бы весь путь без поражений или без критики

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог своей работы в национальной команде за последние 1,5 года.

– Вы уже полтора года возглавляете сборную – и это для вас первый опыт работы главным тренером не в клубе. Как он повлиял на вас как тренер? Изменились ли вы как тренер?

– Как тренер не изменился, но изменилась моя работа. Сейчас ты не так много времени проводишь с игроками, а для меня это очень важно. К сожалению, еще и обстоятельства, в которых мы играем, оказывают влияние на игроков и тренеров. Поэтому да, это совсем другая работа, но я доволен, что сейчас работаю в Украине, мне нравится.

Знаете, в истории не было такого тренера сборной Украины, который прошел бы весь путь без поражений или без критики. Так было и так будет. Но я доволен, что вернулся в Украину. Я работаю для своего народа, работаю в Украине и буду все делать, как делал раньше.

– То есть ваши подходы к работе с командой не изменились?

– Изменился стиль работы, потому что сейчас ты больше работаешь аналитически. Много просматриваешь кандидатов, матчей соперников. У тебя много времени. Даже сейчас мы сыграли Лигу наций и следующий матч через четыре месяца. Это очень большой перерыв, поэтому работа совсем другая.

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Но когда ты встречаешься с игроками – то же: у тебя есть максимум три-четыре дня на подготовку. Однако все в равных условиях, и мы то же делаем, что и другие сборные.