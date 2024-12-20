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30 лет и больше. Ярмоленко стал победителем в номинации Золотой опыт-2024

Национальная сборная Украины

Лучший украинский футболист года в возрасте 30 лет и старше

30 лет и больше. Ярмоленко стал победителем в номинации Золотой опыт-2024

uaf.ua

Новина українською

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко стал победителем в номинации Золотой опыт" по итогам опросов экспертов, организованного Ассоциацией ветеранов футбола Украины совместно с Благотворительным фондом семьи Собуцких.

В голосовании, целью которого было определить лучшего украинского футболиста в возрасте 30 лет и старше приняли участие 52 футбольных эксперта. Участники опроса назвали свои тройки лучших игроков.

Результаты референдума "Золотой опыт-2024"

1. Андрей Ярмоленко ("Динамо") - 74 балла (15 первых мест, 14 вторых мест, 1 третье место).

2. Георгий Бущан ("Динамо") - 71 (17, 8, 4).

3. Тарас Степаненко (Шахтер) - 38 (5, 8, 7).

4. Кирилл Ковалец ("Александрия") – 34 (5, 4, 11).

5. Виталий Буяльский ("Динамо") - 28 (5, 4, 5).

6. Игорь Пердута ("Ворскла") – 12 (3, 1, 1).

7. Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия) – 11 (0, 3, 5).

8. Александр Караваев ("Динамо") - 11 (0, 2, 7).

9. Филипп Будковский ("Заря") – 6 (0, 2, 2).

10-11. Руслан Бабенко ("Полесье") – 5 (1, 0, 2).

Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия) – 5 (1, 0, 2).

12-14. Александр Сваток ("Остин", США) – 5 (0, 2, 1).

Руслан Степанюк (Вересок) - 5 (0, 2, 1).

Артем Шабанов ("Александрия") – 5 (0, 2, 1).

15. Богдан Бутко ("Черноморец") – 2 (0, 0, 2).

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Андрей Ярмоленко Украина Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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