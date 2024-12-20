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Вспомнил Месси, Леоненко и Калюжного. Ребров - о лидерских качествах в нынешней сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Может, уровень некоторых игроков немного ниже, но у них есть желание

Вспомнил Месси, Леоненко и Калюжного. Ребров - о лидерских качествах в нынешней сборной Украины

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о версии СМИ и болельщиков, что в команде не хватает лидерских качеств.

"Знаете, иногда интервьюируют у тебя после игры, когда у тебя эмоции зашкаливают, и ты что-то говоришь – я даже не помню, что говорил в этом интервью. Но, видимо, мог сказать, что нет желания.

Как я говорю, многие игроки приезжают уставшими, вижу их глаза. Да, я считаю, что это игроки высокого уровня и сейчас эти игроки – лучшие на своей позиции. Но вижу, что у них нет желания, потому что они устали не только от футбола, но и всей ситуации.

И потому иногда ты принимаешь решение предоставить шанс другим игрокам. Может, их уровень немного ниже, но я вижу в них желание, вижу, что они выйдут и отработают на сто процентов.

Приведу пример Калюжного. Когда он приехал и дал эту игру со сборной Грузии, это действительно был пример для всех игроков. Не считаю, что у Ивана большие технические качества, но он понимает игру. Он действительно отдает все на поле – пример для всех игроков. Как я говорил после игры, он совершил, наверное, 50-60 отборов от всей команды, потому что играл благодаря своему желанию.

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Когда сравниваешь игру Ивана и некоторых игроков, у болельщиков может сложиться мнение: Эти игроки меньше работают, меньше отдаются национальной сборной. Но есть разный характер у игроков, разные способности. Кто действительно боец ​​на полях, кто отдается полностью в подкатах, в борьбе, а кто лучше работает на команду технически. Поэтому всегда говорю, что важно для команды иметь баланс.

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К примеру, Месси, когда играл, вообще не оборонялся. Как у нас был одно время Витя Леоненко. И Валерий Васильевич ему говорил: "Витя, если ты выходишь, забиваешь два гола – вся команда будет на тебя работать, нет вопросов. Но если ты не работаешь и не забиваешь эти два гола, то, Витя, что ты делал на поле?

И мы учились на этих подсказках Мэтра. Этот вопрос всегда актуален – каждый игрок должен понимать, что он должен работать на команду и в обороне, и в атаке", – сказал Ребров.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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