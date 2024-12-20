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Ребров: Журналисты ищут проблемы - я даже не знал об этой проблеме с номером

Национальная сборная Украины
Обновлено

Коуч рассказал о микроклимате в команде

Ребров: Журналисты ищут проблемы - я даже не знал об этой проблеме с номером

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал слухи о конфликтах в национальной команде.

"А как я охарактеризую [микроклимат]? Вы знаете, журналисты, когда нет ожидаемого результата, ищут какие-то проблемы. Там где-то не так, то проблема с номером. Я даже не знал об этой проблеме с номером, но когда спросил игроков, они ответили: "Мы взрослые люди, мы все решили". Нет такой проблемы. По сравнению с тем, что у нас происходит в стране, это вообще ни о чем.

Нет никаких конфликтов, есть требования к каждому игроку. В любом случае, на поле выходят 11 игроков. Игроки, не выходящие на поле, – ну, есть какие-то оскорбления. Но всегда говорю игрокам: "Обиды могут быть, ты можешь сидеть и не разговаривать с тренером, но когда выходишь на тренировку со своими партнерами или на игру — на пять минут, на две – в составе национальной сборной, все забывают обо всем этом.

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Футбольная команда – это семья. Всегда бывает, что кто-то обиделся. Но я не вижу вообще такого, что игроки создают какие-то проблемы для существования национальной сборной или что в коллективе есть какие-то недомолвки. Не вижу этого. Если журналисты это видят – пусть рассказывают, пусть берут игроков, ведут их на детектор, пусть рассказывают.

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Я очень доволен всеми игроками, приезжающими в лагерь национальной сборной. Сборная Украины как любой организм работает. Есть какие-то проблемы, но я доволен тем микроклиматом, который сейчас в команде", – сказал Ребров.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
20.12.2024 в 23:46
А журналісти без Gіvна не можуть жити.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
20.12.2024 в 23:46
А журналісти без Gіvна не можуть жити.
Ответить
0
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