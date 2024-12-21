"Я вообще не работал никаким вице-президентом", - Ребров - о своей должности в УАФ, которую предложил Шевченко

Главный тренер с борной Украины Сергей Ребров рассказал о работе вице-президентом УАФ.

"Когда Андрей Николаевич обратился ко мне с просьбой быть вице-президентом, я также спросил его: "Как ты это видишь?". Потому что я вообще не работал никаким вице-президентом.

Он объяснил, что я буду делать то же, что делал в "Динамо" – структуру национальных сборных. То, что я делал в "Динамо", с U-21, U-19, U-17. Заниматься только этим и помогать своим опытом по любым вопросам, которые будут в федерации футбола.

Потому я согласился. Если Андрей Николаевич дал мне эту работу – здесь я отвечаю, я понимаю, что происходит с национальной сборной, молодежной сборной. Никогда не лезу туда, где я не разбираюсь.

Мы постоянно в контакте со всеми тренерами. Постоянно смотрю матчи U-21, U-19, U-17, на связи с Унаи, с Димой Михайленко, с Юрой Морозом, со всеми имеющимися тренерами. Мне это нравиться. Думаю, с этим я точно справлюсь. Отвечаю за это.

Очень доволен тем, что, когда мы начали работать, все наши сборные попали на чемпионат Европы, попали в элит-раунды. Результат очень важен, но для нас даже более важно, чтобы когда игрок переходит, например, из U-17 в U-19, у него не было много помех. Чтобы команды примерно так же играли, чтобы требования к игроку на этой позиции были примерно такими же.

Может меняться стиль игры, даже схема – два или три центральных защитника – но требования к позиции, требования в атаке, в обороне, коллективная игра – очень важно, чтобы все работали по одной структуре.

Как мы поступали в "Динамо". Практически после каждой тренировки мы все были на базе, тренеры собирались и делились впечатлениями после тренировок, игр. Важно то же делать в национальных сборных, потому что сегодня игрок играет в U-17, а завтра перейдет в U-19. И уже тренер будет знать гораздо больше об этом игроке, если он будет разговаривать и делиться эмоциями, что было на тренировке и в игре", – сказал Ребров.