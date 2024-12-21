Национальная сборная Украины
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В сборной Украины поддержали Усика перед реваншем с Фьюри. ВИДЕО
Пожелания от главных лиц украинского футбола
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовала видеоролик в поддержку украинского боксера Александра Усика перед боем-реваншем с британцем Тайсоном Фьюри.
Со своим обращением в видео выступили игроки сборной Украины, тренер Сергей Ребров и президент УАФ Андрей Шевченко.
"Национальная команда с тобой, чемпион! Бей сильно, не отдавай своего, вместе за Украину!", - говорится в сообщении.
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