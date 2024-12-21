В сборной Украины поддержали Усика перед реваншем с Фьюри. ВИДЕО

Пресс-служба украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовала видеоролик в поддержку украинского боксера Александра Усика перед боем-реваншем с британцем Тайсоном Фьюри.

Со своим обращением в видео выступили игроки сборной Украины, тренер Сергей Ребров и президент УАФ Андрей Шевченко.