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В сборной Украины поддержали Усика перед реваншем с Фьюри. ВИДЕО

Национальная сборная Украины

Пожелания от главных лиц украинского футбола

В сборной Украины поддержали Усика перед реваншем с Фьюри. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовала видеоролик в поддержку украинского боксера Александра Усика перед боем-реваншем с британцем Тайсоном Фьюри.

Со своим обращением в видео выступили игроки сборной Украины, тренер Сергей Ребров и президент УАФ Андрей Шевченко.

"Национальная команда с тобой, чемпион! Бей сильно, не отдавай своего, вместе за Украину!", - говорится в сообщении.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров Национальная сборная Украины Александр Усик Тайсон Фьюри
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