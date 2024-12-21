"Это немного неправильно". Игрок Кривбасса - о разговоре с Ребровым

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб сейчас является одним из лучших бомбардиров в УПЛ, у него 8 голов. Из-за этого появилась информация, что его может вызвать главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Звонил ли вам Ребров или кто-то из сборной по поводу потенциального приглашения?

Нет, не звонил, и вообще не люблю на такие темы говорить. Я сыграл только пять игр более-менее стабильно. Сразу после этого брать человека в сборную - это немного неправильно. Нужно, чтобы была стабильность у футболиста. Но я работаю для того, чтобы однажды попасть в сборную Украины. Хотя пока рано об этом говорить.