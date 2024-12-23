Национальная сборная Украины
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Стал известен победитель в номинации Лучший игрок года от УАФ
Заслуженно
Фото: УАФ
Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала результаты голосования в номинации "Лучший игрок года" в сборной Украины.
Победителем стал защитник "Борнмута" Илья Забарный, который получил 58% голосов болельщиков. В борьбе за награду Забарный опередил голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина (23,5%) и вингера "Челси" Михаила Мудрика (18,5%).
Забарный провел за национальную команду в 2024 году 13 матчей, без результативных действий.
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