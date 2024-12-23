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Стал известен победитель в номинации Лучший игрок года от УАФ

Национальная сборная Украины

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Стал известен победитель в номинации Лучший игрок года от УАФ

Фото: УАФ

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала результаты голосования в номинации "Лучший игрок года" в сборной Украины.

Победителем стал защитник "Борнмута" Илья Забарный, который получил 58% голосов болельщиков. В борьбе за награду Забарный опередил голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина (23,5%) и вингера "Челси" Михаила Мудрика (18,5%).

Забарный провел за национальную команду в 2024 году 13 матчей, без результативных действий.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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