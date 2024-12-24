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УАФ назвала Матч года по версии болельщиков
Стыковая игра Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateusz Slodkowski
Украинская ассоциация футбола (УАФ) подвела итоги голосования за "Матч года" сборной Украины.
"48,5% болельщиков выбрали победный поединок "сине-желтых" в финале плей-офф за выход на Евро-2024 против Исландии "Матчем года" в 2024 году.
Встречу в 1000-й день полномасштабного вторжения против Албании выбрали 32,5%, а еще 19% проголосовали за матч на чемпионате Европы против Словакии", - говорится в сообщении.
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