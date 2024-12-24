УАФ назвала Матч года по версии болельщиков

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подвела итоги голосования за "Матч года" сборной Украины.

"48,5% болельщиков выбрали победный поединок "сине-желтых" в финале плей-офф за выход на Евро-2024 против Исландии "Матчем года" в 2024 году.

Встречу в 1000-й день полномасштабного вторжения против Албании выбрали 32,5%, а еще 19% проголосовали за матч на чемпионате Европы против Словакии", - говорится в сообщении.