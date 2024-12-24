  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. УАФ назвала Матч года по версии болельщиков
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ назвала Матч года по версии болельщиков

Национальная сборная Украины

Стыковая игра Евро-2024

УАФ назвала Матч года по версии болельщиков

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateusz Slodkowski

Новина українською

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подвела итоги голосования за "Матч года" сборной Украины.

"48,5% болельщиков выбрали победный поединок "сине-желтых" в финале плей-офф за выход на Евро-2024 против Исландии "Матчем года" в 2024 году.

Встречу в 1000-й день полномасштабного вторжения против Албании выбрали 32,5%, а еще 19% проголосовали за матч на чемпионате Европы против Словакии", - говорится в сообщении.

Ранее стал известен победитель в номинации "Лучший игрок года" от УАФ.

По теме
yellow-arrow
Твердохлеб: Не считаю, что правильно брать человека в сборную за пять удачных матчей
yellow-arrow
Стал известен победитель в номинации Лучший игрок года от УАФ
yellow-arrow
Миколенко приготовиться: украинцы, которые провели 100 и более матчей на элитном уровне
Украина Исландия Евро 2024 УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости