Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Внимательно ли вы следили за выступлениями сборной Украины в 2024-м году? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images/Global Images Ukraine
В уходящем году национальная сборная Украины провела 14 поединков – 6 побед, 4 ничьих и 4 поражения.
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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за матчами "сине-желтых" в этом году, пройдя наш квиз.
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