Внимательно ли вы следили за выступлениями сборной Украины в 2024-м году? Квиз от UA-Футбол

В уходящем году национальная сборная Украины провела 14 поединков – 6 побед, 4 ничьих и 4 поражения.

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