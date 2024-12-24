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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Внимательно ли вы следили за выступлениями сборной Украины в 2024-м году? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

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Внимательно ли вы следили за выступлениями сборной Украины в 2024-м году? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В уходящем году национальная сборная Украины провела 14 поединков – 6 побед, 4 ничьих и 4 поражения.

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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за матчами "сине-желтых" в этом году, пройдя наш квиз.

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