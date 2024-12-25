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Не включил Лунина. Леоненко назвал свою топ-3 лучших голкиперов Украины в 2024 году

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Не включил Лунина. Леоненко назвал свою топ-3 лучших голкиперов Украины в 2024 году

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился своей тройкой лучших украинских вратарей по итогам 2024 года:

  1. Георгий Бущан ("Динамо")
  2. Анатолий Трубин ("Бенфика")
  3. Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Стоит отметить отсутствие в топ-3 голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина, который сыграл большую роль для своего клуба в прошлом сезоне и выиграл с ним в этом году чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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Виктор Леоненко Георгий Бущан Андрей Лунин вратарь Анатолий Трубин Дмитрий Ризник
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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