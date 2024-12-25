Не включил Лунина. Леоненко назвал свою топ-3 лучших голкиперов Украины в 2024 году

Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился своей тройкой лучших украинских вратарей по итогам 2024 года:

Георгий Бущан ("Динамо") Анатолий Трубин ("Бенфика") Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Стоит отметить отсутствие в топ-3 голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина, который сыграл большую роль для своего клуба в прошлом сезоне и выиграл с ним в этом году чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.