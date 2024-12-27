"Мы все думали, что в Лиге наций легко будем побеждать". Грицай - о перспективах Украины в отборе на ЧМ-2026

Украинский тренер и эксперт Александр Грицай поделился впечатлениями от результатов жеребьевки для сборной Украины в квалификации чемпионата мира-2026.

- Что думаете о жеребьевке отбора чемпионата мира-2026? Украине достались в соперники Исландия, Азербайджан и победитель пары в Лиге наций Франция/Хорватия.

- Если сравнивать варианты, конечно, хочется в соперники хорватов. У балканцев тоже команда непростая, но, если сравнивать с Францией, то подопечные Дидье Дешама, конечно, сильнее. По Исландии и Азербайджану что могу сказать? Мы все думали, что в Лиге наций легко будем побеждать Албанию, но в первом туре Лиги наций проиграли им. На данный момент можно сказать, что с Исландией и Азербайджаном будут тяжелые игры, скорее всего. Азербайджан и Исландия географически находятся далеко. Туда надо лететь, к тому же у них на трибунах будет поддержка фанатов. Поэтому это будут тяжелые матчи, особенно на выезде, - сказал Грицай.