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Национальная сборная Украины

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Сопко – об Украине в Лиге наций: Большинство болельщиков, специалисты с сожалением восприняли, что сборная не вылетела

Национальная сборная Украины

Эксперт раскритиковал отношение к сине-желтым

Сопко – об Украине в Лиге наций: Большинство болельщиков, специалисты с сожалением восприняли, что сборная не вылетела

Фото - ДЮФЛУ

Новина українською

Александр Сопко считает, что главную команду нужно поддерживать при любых обстоятельствах.

"К концу года, как сборная Украины заняла второе место в группе Лиги наций, появилось странное ощущение – национальная команда похожа на сироту. Большинство болельщиков, некоторые специалисты, тренеры, не говоря уже о журналистах, с какой-то жалостью восприняли тот факт, что сборная не вылетела... Никогда у меня раньше не было такого ощущения".

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“Если клубы еще имеют своих поклонников и всегда чувствуется поддержка в трудные минуты, то поддержка сборной как раз хромала. Я не видел, что радовались победе, я видел только, что очень расстраивались и ругались, когда национальная команда проигрывала или играла вничью. По-моему, это очень неправильно. Тем более в такой ситуации, в которой сейчас находится сборная Украины, да и вся страна... Ведь это наша сборная, ее надо, если не любить, то уважать, в том числе каждого игрока! Поддерживать и прощать, если что-то не выходит", – заверил Сопко.

20-23 марта 2025 подопечные Реброва проведут стыковые матчи с Бельгией за место в Дивизионе А ЛНУ.

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Национальная сборная Украины Александр Сопко
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Александр Симченко
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