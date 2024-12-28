Сопко – об Украине в Лиге наций: Большинство болельщиков, специалисты с сожалением восприняли, что сборная не вылетела

Александр Сопко считает, что главную команду нужно поддерживать при любых обстоятельствах.

"К концу года, как сборная Украины заняла второе место в группе Лиги наций, появилось странное ощущение – национальная команда похожа на сироту. Большинство болельщиков, некоторые специалисты, тренеры, не говоря уже о журналистах, с какой-то жалостью восприняли тот факт, что сборная не вылетела... Никогда у меня раньше не было такого ощущения".

“Если клубы еще имеют своих поклонников и всегда чувствуется поддержка в трудные минуты, то поддержка сборной как раз хромала. Я не видел, что радовались победе, я видел только, что очень расстраивались и ругались, когда национальная команда проигрывала или играла вничью. По-моему, это очень неправильно. Тем более в такой ситуации, в которой сейчас находится сборная Украины, да и вся страна... Ведь это наша сборная, ее надо, если не любить, то уважать, в том числе каждого игрока! Поддерживать и прощать, если что-то не выходит", – заверил Сопко.