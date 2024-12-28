Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сопко – об Украине в Лиге наций: Большинство болельщиков, специалисты с сожалением восприняли, что сборная не вылетела
Эксперт раскритиковал отношение к сине-желтым
Фото - ДЮФЛУ
Александр Сопко считает, что главную команду нужно поддерживать при любых обстоятельствах.
"К концу года, как сборная Украины заняла второе место в группе Лиги наций, появилось странное ощущение – национальная команда похожа на сироту. Большинство болельщиков, некоторые специалисты, тренеры, не говоря уже о журналистах, с какой-то жалостью восприняли тот факт, что сборная не вылетела... Никогда у меня раньше не было такого ощущения".
“Если клубы еще имеют своих поклонников и всегда чувствуется поддержка в трудные минуты, то поддержка сборной как раз хромала. Я не видел, что радовались победе, я видел только, что очень расстраивались и ругались, когда национальная команда проигрывала или играла вничью. По-моему, это очень неправильно. Тем более в такой ситуации, в которой сейчас находится сборная Украины, да и вся страна... Ведь это наша сборная, ее надо, если не любить, то уважать, в том числе каждого игрока! Поддерживать и прощать, если что-то не выходит", – заверил Сопко.
20-23 марта 2025 подопечные Реброва проведут стыковые матчи с Бельгией за место в Дивизионе А ЛНУ.
Популярное сейчас
- Первый новичок Григорчука: ЛНЗ пригласит опытного воспитанника Шахтера
- Динамо может подписать игроков Руха и Ворсклы
- Ванат пошутил об алкогольном прошлом Милевского. Артем отрицательно отреагировал, вспомнив Лужного
- Не включил Лунина. Леоненко назвал свою топ-3 лучших голкиперов Украины в 2024 году
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы