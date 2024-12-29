Сопко: Когда едешь в сборную, и знаешь, что от тебя там ждут ошибок, чтобы облить грязью, то в такую ​​сборную не очень радостно ехать

Александр Сопко оценил уровень Бельгии и высказал мнение об отношении болельщиков к "сине-желтым".

"Любая игра с хорошим соперником – уже бонус. Одно дело играть с Молдовой, обыграть ее со счетом 4:0, а другое – сыграть с Бельгией в решающей игре 0:0, иметь контршансы. Это разного уровня игры. Поэтому, за такие матчи нужно держаться – это хорошая практика, школа, тест. Проверить здесь можно все – и состояние игроков, и тактические схемы, и тренерское решение по ходу игры. Да и самим футболистам интереснее и полезнее играть с топовыми соперниками. Психологически бояться нам нечего, потому что здесь проиграть невозможно, а вот выиграть можно”.

“Сборная Бельгии – рейтинговая, в ней масса классных исполнителей, но бельгийцы уже прошли пик своего развития, золотое поколение потихоньку уходит, команда находится в фазе перестройки. К тому же, я не уверен, что все гладко в отношениях тренера с игроками. Пример Куртуа тому подтверждение".

Также эксперт отметил важность атмосферы в национальной команде.

"Когда ты едешь в сборную, и знаешь, что находишься под прицелом, что от тебя там ждут ошибок, чтобы с радостью облить грязью с ног до головы, то в такую ​​сборную не очень радостно ехать. Игроки не чувствуют, что за ними – страна , что за ними отданы болельщики, и тренеры, желающие победы журналисты. Появилось ощущение, что сборная Украины для наших футболистов не стала родным домом и семьей. Приезжали, отрабатывали, у каждого свои цели были".

“Попробует тренер что-то сделать, какую-то придумать тактику, ну выйдем, постараемся, но вот единства, зашкаливающей мотивации, игры, где каждый бьется за другого, или за всех, когда ты не уклоняешься от борьбы, не прячешься за кем-то, а наоборот сам первый бежишь и борешься, показывая своим примером, как нужно это делать, почти не было", – заявил Сопко.

В марте подопечные Реброва будут соперничать за повышение в Дивизион А ЛНУ.