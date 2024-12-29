Воробей – о кадрах сборной: Рано или поздно у нашей сборной тоже будет свой Ямал

Андрей Воробей поразмышлял о чемпионских амбициях клубов УПЛ и гонке бомбардиров.

"Многое будет зависеть от того, будут ли "Шахтер" и "Динамо" укреплять составы. Мы уже по подготовительным играм увидим, в какой форме команды подходят ко второй половине сезона. В еврокубковых поединках узнаем, в каком они состоянии. Также будем смотреть, в какой форме ко второй половине сезона подходят "Александрия", "Кривбасс" и "Полесье", которые претендуют на выход в еврокубки".

“Когда футбол находится в кризисе, каждая команда может преподнести сюрприз. "Александрия", "Полесье" и "Кривбасс" ставят максимальные задачи. Приятно, что они хотят быть не просто в тройке или в четверке, а хотят быть чемпионами. Это хорошо. Сразу интерес к чемпионату растет. Если бы не "Динамо" и не "Шахтер" выиграл чемпионат Украины, я был бы рад.

[О гонке бомбардиров] Полузащитники "Шахтера" Бондаренко и Судаков забивают много. Форварды Ванат и Филиппов, забивая мячи, занимаются своим делом. У Ваната шансы гораздо больше, чем у других игроков”.