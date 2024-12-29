  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Воробей – о кадрах сборной: Рано или поздно у нашей сборной тоже будет свой Ямал
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воробей – о кадрах сборной: Рано или поздно у нашей сборной тоже будет свой Ямал

Национальная сборная Украины
Обновлено

Нужно постоянно наигрывать молодежь и давать шансы, считает экс-бомбардир

Воробей – о кадрах сборной: Рано или поздно у нашей сборной тоже будет свой Ямал

Новина українською

Андрей Воробей поразмышлял о чемпионских амбициях клубов УПЛ и гонке бомбардиров.

"Многое будет зависеть от того, будут ли "Шахтер" и "Динамо" укреплять составы. Мы уже по подготовительным играм увидим, в какой форме команды подходят ко второй половине сезона. В еврокубковых поединках узнаем, в каком они состоянии. Также будем смотреть, в какой форме ко второй половине сезона подходят "Александрия", "Кривбасс" и "Полесье", которые претендуют на выход в еврокубки".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

“Когда футбол находится в кризисе, каждая команда может преподнести сюрприз. "Александрия", "Полесье" и "Кривбасс" ставят максимальные задачи. Приятно, что они хотят быть не просто в тройке или в четверке, а хотят быть чемпионами. Это хорошо. Сразу интерес к чемпионату растет. Если бы не "Динамо" и не "Шахтер" выиграл чемпионат Украины, я был бы рад.

[О гонке бомбардиров] Полузащитники "Шахтера" Бондаренко и Судаков забивают много. Форварды Ванат и Филиппов, забивая мячи, занимаются своим делом. У Ваната шансы гораздо больше, чем у других игроков”.

Также Воробей высказался по поводу смены поколений в национальной команде.

"В ближайшее время Степаненко и Ярмоленко завершат выступления в сборной. И когда идут такие футболисты, нужно подтягивать молодежь. Кроме Назаренко, в Украине еще много молодых футболистов, которых можно привлечь к играм. Тот же Гуцуляк себя хорошо проявил. Такого образца исполнителей по 2 -3 человека нужно вызвать, и все время молодежь должна наступать на пяти другим футболистам. Рано или поздно у нашей сборной тоже будет свой Ямал. Нужно доверять, вызывать, экспериментировать", – отметил экс-нападающий.

Воробей выступал в национальной команде с 2000 по 2008 год.

По теме
yellow-arrow
Сопко: Когда едешь в сборную, и знаешь, что от тебя там ждут ошибок, чтобы облить грязью, то в такую ​​сборную не очень радостно ехать
yellow-arrow
Сопко – об Украине в Лиге наций: Большинство болельщиков, специалисты с сожалением восприняли, что сборная не вылетела
yellow-arrow
"Мы все думали, что в Лиге наций легко будем побеждать". Грицай - о перспективах Украины в отборе на ЧМ-2026
Андрей Воробей Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости