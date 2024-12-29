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Воробей – о кадрах сборной: Рано или поздно у нашей сборной тоже будет свой Ямал
Нужно постоянно наигрывать молодежь и давать шансы, считает экс-бомбардир
Андрей Воробей поразмышлял о чемпионских амбициях клубов УПЛ и гонке бомбардиров.
"Многое будет зависеть от того, будут ли "Шахтер" и "Динамо" укреплять составы. Мы уже по подготовительным играм увидим, в какой форме команды подходят ко второй половине сезона. В еврокубковых поединках узнаем, в каком они состоянии. Также будем смотреть, в какой форме ко второй половине сезона подходят "Александрия", "Кривбасс" и "Полесье", которые претендуют на выход в еврокубки".
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“Когда футбол находится в кризисе, каждая команда может преподнести сюрприз. "Александрия", "Полесье" и "Кривбасс" ставят максимальные задачи. Приятно, что они хотят быть не просто в тройке или в четверке, а хотят быть чемпионами. Это хорошо. Сразу интерес к чемпионату растет. Если бы не "Динамо" и не "Шахтер" выиграл чемпионат Украины, я был бы рад.
[О гонке бомбардиров] Полузащитники "Шахтера" Бондаренко и Судаков забивают много. Форварды Ванат и Филиппов, забивая мячи, занимаются своим делом. У Ваната шансы гораздо больше, чем у других игроков”.
Также Воробей высказался по поводу смены поколений в национальной команде.
"В ближайшее время Степаненко и Ярмоленко завершат выступления в сборной. И когда идут такие футболисты, нужно подтягивать молодежь. Кроме Назаренко, в Украине еще много молодых футболистов, которых можно привлечь к играм. Тот же Гуцуляк себя хорошо проявил. Такого образца исполнителей по 2 -3 человека нужно вызвать, и все время молодежь должна наступать на пяти другим футболистам. Рано или поздно у нашей сборной тоже будет свой Ямал. Нужно доверять, вызывать, экспериментировать", – отметил экс-нападающий.
Воробей выступал в национальной команде с 2000 по 2008 год.
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