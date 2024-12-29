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Йовичевич сравнил выступления сборной Украины в 2024 году с другой европейской командой

Национальная сборная Украины

Оптимистично настроенный

Йовичевич сравнил выступления сборной Украины в 2024 году с другой европейской командой

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Лудогорца" Игор Йовичевич поделился мыслями о выступлениях сборной Украины в 2024-м году.

"Думаю, самое важное - что сборная конкурентоспособна. В ней собраны очень талантливые футболисты, где только надо один хороший эпизод, один хороший результат, чтобы они поверили в свои силы и сделали удивительный успех. Я в это очень верю, потому что мне это напоминает Хорватию. Хорватия перед своими огромными успехами также имела провальные периоды, и это просто цикл, который должен пройти - через неуспех, чтобы получить успех и улыбку.

Перед успехом есть неуспех, и здесь набираешься опыта, вдохновения, новых эмоций, тактических движений, которые могут тебе помочь в будущем. Так что должен пройти через это. И я считаю, что все лучшее только впереди, потому что когда смотришь фамилии - это топовые футболисты. Говорю еще раз: один хороший результат на одном хорошем турнире, очень важном турнире даст им веру, что они действительно могут", - сказал Йовичевич.

Напомним, хорватский специалист в свое время тренировал несколько украинских команд: "Карпаты", "Днепр-1", "Шахтер".

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
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