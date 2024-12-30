Стало известно, где сборная Украины планирует провести матч плей-офф Лиги Наций с Бельгией

20 марта 2025 года сборная Украины проведет номинально домашний поединок против национальной команды Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций.

По информации телеграм-канала BuckarooBanzai, наиболее возможный вариант для проведения предстоящей игры - стадион в испанской Мурсии.

Отметим, что ответный матч между сборными Украиной и Бельгии состоится 23 марта.