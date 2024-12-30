Национальная сборная Украины
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Стало известно, где сборная Украины планирует провести матч плей-офф Лиги Наций с Бельгией
На юге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
20 марта 2025 года сборная Украины проведет номинально домашний поединок против национальной команды Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций.
По информации телеграм-канала BuckarooBanzai, наиболее возможный вариант для проведения предстоящей игры - стадион в испанской Мурсии.
Отметим, что ответный матч между сборными Украиной и Бельгии состоится 23 марта.
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Источник:BuckarooBanzai
Опубликовал: Александр Бураков
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