"Я бы тебе голову оторвал", - Милевский вспомнил, как забивал "паненкой" на ЧМ-2006

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский вспомнил, как он пробивал пенальти в том легендарном матче ЧМ-2026, когда наша команда прошла Швейцарию в послематчевой серии.

– Давайте немного затронем тему ЧМ-2006. Сборная Украины на Мундиале стартовала с поражения от Испании (0:4), но затем уверенно одолела Саудовскую Аравию (4:0) и Тунис (1:0), получив путевку в плей-офф. Как вы тогда пережили удар от испанцев и настроились на победы?

– Ситуация действительно была напряженной, но в нашу пользу играло то, что впереди были матчи с менее статусными соперниками. В поражении от Испании больше критики пришлось на наших лидеров — Шевченко, СаШо и Воронина. Я же как самый молодой в команде особого внимания к себе не привлекал.

После того фиаско наши ветераны собрались за ужином, взяли по бокалу вина и провели откровенный мужской разговор. Андрей Николаевич Шевченко тогда сказал: "Да, Испания сильнее. Но этот матч уже позади. Наша цель — выход из группы, и мы должны это сделать".

Эти слова послужили толчком для команды. В следующий же матч мы разгромили Саудовскую Аравию, затем одержали важную победу над Тунисом и уверенно вышли в плей-офф. И болельщики сразу забыли о стартовом поражении.

– Правда, что когда вы били "паненку" в 1/8 финала против Швейцарии, то Блохин закрыл глаза?

– Он вообще пошел в раздевалку и смотрел серию пенальти по телевизору. Перед этим Олег Владимирович назвал пятерых игроков, которые будут бить одиннадцатиметровые. Подошел ко мне: ты будешь бить? – "Буду". – "Каким?". – "Мне все равно. Как скажете".

– Что вам говорили в команде после "паненки"?

– В нашем холодильнике всегда стояло с десяток бутылок пива – это было некой привилегией для ветеранов после игры. После матча со швейцарцами Воронин открыл бутылку пива для себя, даже мне разрешил одну взять. Мы с ним вскрылись, закурили, и он в шутку сказал: "Малой, если бы ты не забил, я бы тебе голову оторвал". Я ему в ответ: "Спокойно, мы уже в четвертьфинале" (смеется, – прим.).