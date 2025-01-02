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Судаков - лидер не только Шахтера. Кто и сколько матчей сыграл за сборную в 2024 году
Кто сколько матчей сыграл за сборную в 2024 году
Фото: пресслужба УАФ
В 2024 году
За год подопечные Реброва одержали шесть побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения при разнице мячей – 19:17.
Тренерский штаб национальной команды задействовал в этих поединках 33 футболиста, представлявших 20 команд. Больше всего в составе сборной было представителей "Динамо" (8 игроков) и "Шахтера" (7).
Наибольшее количество матчей в 2024 году за сборную провел футболист донецкого "Шахтера" Георгий Судаков, который сыграл 14 поединков и отличившийся двумя голами.
За ним расположились три игрока, на счету которых по 13 матчей – Роман Яремчук ("Олимпиакос", 3 гола за сборную в 2024 году), Илья Забарный ("Борнмут") и Николай Матвиенко ("Шахтер").
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