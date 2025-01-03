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Ребров хочет провести в Испании короткий сбор перед игрой с Бельгией
В УАФ склоняются к варианту проведения домашнего матча с Бельгией в Мурсии
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Главный тренер
Изначально планировалось, что этот поединок примет один из городов Польши или Германии, но сейчас в УАФ склоняются к варианту именно с Мурсией.
Как сообщает Sport.ua, украинская Ассоциация сейчас изучает финансовые условия аренды местного стадиона "Нуэва Кондомина", рассчитанного на 31 179 зрителей, и логистические вопросы.
В случае положительного итога переговоров с испанцами, тренерский штаб сборной Украины также будет вести переговоры с УПЛ, чтобы по возможности на один-два дня перенести матчи 20 тура чемпионата с участием "Шахтера" и "Динамо" (базовая дата – 20 марта), чтобы Сергей Ребров мог привлечь как можно больше сборников для проведения краткосрочного этапа подготовки в Мурсии.
Напомним, что ответный матч Лиги наций Бельгия – Украина состоится 23 марта в Брюсселе.
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