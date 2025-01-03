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Ребров хочет провести в Испании короткий сбор перед игрой с Бельгией

Национальная сборная Украины

В УАФ склоняются к варианту проведения домашнего матча с Бельгией в Мурсии

Ребров хочет провести в Испании короткий сбор перед игрой с Бельгией

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров больше поддерживает вариант с проведением домашнего матча плей-офф Лиги наций с Бельгией 20 марта в испанской Мурсии.

Изначально планировалось, что этот поединок примет один из городов Польши или Германии, но сейчас в УАФ склоняются к варианту именно с Мурсией.

Как сообщает Sport.ua, украинская Ассоциация сейчас изучает финансовые условия аренды местного стадиона "Нуэва Кондомина", рассчитанного на 31 179 зрителей, и логистические вопросы.

В случае положительного итога переговоров с испанцами, тренерский штаб сборной Украины также будет вести переговоры с УПЛ, чтобы по возможности на один-два дня перенести матчи 20 тура чемпионата с участием "Шахтера" и "Динамо" (базовая дата – 20 марта), чтобы Сергей Ребров мог привлечь как можно больше сборников для проведения краткосрочного этапа подготовки в Мурсии.

Напомним, что ответный матч Лиги наций Бельгия – Украина состоится 23 марта в Брюсселе.

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Сергей Ребров Украина Бельгия
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.01.2025 в 18:34
за счёт игроков и тренеров
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.01.2025 в 18:34
за счёт игроков и тренеров
Ответить
0
0

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