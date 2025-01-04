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"Агрессивный футбол был бы точно": Вирт рассказал, кто мог бы возглавить сборную после Реброва

Национальная сборная Украины

Каждый кандидат по-своему интересен

"Агрессивный футбол был бы точно": Вирт рассказал, кто мог бы возглавить сборную после Реброва

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Нивы" (Т) Юрий Вирт озвучил имена специалистов, которые, по его мнению, могли бы стать преемниками Сергея Реброва в национальной команде.

"Вернидуб. Он мотиватор – это его мощная сторона. Григорчук. Мне кажется, что агрессивный футбол был бы точно. Шовковский. Он всюду обретает баланс. И футбол агрессивен, что сейчас показывает "Динамо", мне нравится. Это футбол времен Валерия Лобановского 1997-1998 гг.”, – считает специалист.

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Напомним, что действующий наставник киевлян уже входил в тренерский штаб сборной с 2018 по 2023 год. Он также работал помощником Андрея Шевченко.

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Александр Шовковский Сергей Ребров Роман Григорчук Юрий Вернидуб Национальная сборная Украины Юрий Вирт
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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