  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Бартулович: Тренера сборных Украины делают команду, и не выделяется какой-нибудь игрок. У нас делают индивидуальных футболистов
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович: Тренера сборных Украины делают команду, и не выделяется какой-нибудь игрок. У нас делают индивидуальных футболистов

Национальная сборная Украины

Наставник черно-белых сравнил формирование национальных команд

Бартулович: Тренера сборных Украины делают команду, и не выделяется какой-нибудь игрок. У нас делают индивидуальных футболистов

Фото: Зоря

Новина українською

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович объяснил разницу в подготовке футболистов в Украине и Хорватии.

"Я считаю, что в Украине есть хорошие игроки, талантливые. Поколение, которое сейчас есть, многие хорошие игроки играют за границей – надо их сплотить. У нас говорят: "Сборная – это культ". За свою страну, и за счет того Хорватия и добивается – талант плюс настрой и организация всех процессов. Например, молодежный футбол Украины, сборная U-21, всегда имеет хорошие результаты, у Хорватии – нет”.

Читайте такжеМладен Бартулович: Украина дала мне многое, очень полюбил эту страну

“Видимо, у нас делают индивидуальных футболистов, 2-3 из каждого поколения, и они попадают в национальную сборную. А тренера сборных Украины делают команду, и не выделяется какой-нибудь игрок, может есть командная игра", – подчеркнул Бартулович.

Младен активно играл за юношеские и молодежные коллективы Хорватии, но в главной команде появлялся только в двух товарищеских матчах.

По теме
yellow-arrow
"Агрессивный футбол был бы точно": Вирт рассказал, кто мог бы возглавить сборную после Реброва
yellow-arrow
Ребров хочет провести в Испании короткий сбор перед игрой с Бельгией
yellow-arrow
Судаков - лидер не только Шахтера. Кто и сколько матчей сыграл за сборную в 2024 году
Младен Бартулович Национальная сборная Украины Национальная сборная Хорватии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sport Dnipro Ukraine
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости