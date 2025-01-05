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Бартулович: Тренера сборных Украины делают команду, и не выделяется какой-нибудь игрок. У нас делают индивидуальных футболистов
Наставник черно-белых сравнил формирование национальных команд
Фото: Зоря
Главный тренер "Зари" Младен Бартулович объяснил разницу в подготовке футболистов в Украине и Хорватии.
"Я считаю, что в Украине есть хорошие игроки, талантливые. Поколение, которое сейчас есть, многие хорошие игроки играют за границей – надо их сплотить. У нас говорят: "Сборная – это культ". За свою страну, и за счет того Хорватия и добивается – талант плюс настрой и организация всех процессов. Например, молодежный футбол Украины, сборная U-21, всегда имеет хорошие результаты, у Хорватии – нет”.
“Видимо, у нас делают индивидуальных футболистов, 2-3 из каждого поколения, и они попадают в национальную сборную. А тренера сборных Украины делают команду, и не выделяется какой-нибудь игрок, может есть командная игра", – подчеркнул Бартулович.
Младен активно играл за юношеские и молодежные коллективы Хорватии, но в главной команде появлялся только в двух товарищеских матчах.
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