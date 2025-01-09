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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины в 2025 году проведет 10 матчей. Известен календарь поединков

Национальная сборная Украины
Обновлено

Все начнется уже в марте со спарки против Бельгии

Сборная Украины в 2025 году проведет 10 матчей. Известен календарь поединков

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 2025 году национальная сборная Украины планирует сыграть 10 поединков.

Все начнется уже в марте со спарки против Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций. Напомним, что победитель дуэли получит путевку в элитный дивизион, А, а неудачник следующий турнир проведет в дивизионе В.

В июне, по словам Сергея Реброва, национальная команда собирается провести два товарищеских поединка. "В июне мы планируем сыграть два товарищеских матча. Но сейчас продолжаются переговоры, так что мы не можем сказать по этим поединкам ничего конкретного. Отмечу только, что мы выберем соперников, которые помогут нам подготовиться к отбору ЧМ-2026", — заявил наставник сине-желтых.

А уже в сентябре нашу сборную ждет борьба в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, где ей предстоит сыграть с Францией или Хорватией, Исландией и Азербайджаном.

Сборная Украины в 2025 году проведет 10 матчей. Известен календарь поединков - изображение 1
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