Тедеско: Я на 100 процентов уверен, что Бельгия победит Украину

Уже бывший главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о с воей отставке с этого поста.

"Я всегда гордился тем, что возглавлял "красных дьяволов", и мы вместе добились больших результатов. Красивая история, которая, к сожалению, подошла к концу.

Я на 100 процентов уверен, что команда победит Украину и без проблем квалифицируется на чемпионат мира. Эта команда все еще находится на ранних стадиях своего развития и будет создавать сенсации в последующие годы.

От всего сердца желаю игрокам, замечательному коллективу федерации и болельщикам всего лучшего", - сказал Тедеско.