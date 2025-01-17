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Тедеско: Я на 100 процентов уверен, что Бельгия победит Украину
Но уже без Тедеско
Фото: rbfa.be
Уже бывший главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о с
"Я всегда гордился тем, что возглавлял "красных дьяволов", и мы вместе добились больших результатов. Красивая история, которая, к сожалению, подошла к концу.
Я на 100 процентов уверен, что команда победит Украину и без проблем квалифицируется на чемпионат мира. Эта команда все еще находится на ранних стадиях своего развития и будет создавать сенсации в последующие годы.
От всего сердца желаю игрокам, замечательному коллективу федерации и болельщикам всего лучшего", - сказал Тедеско.
Напомним, что матчи за выход в дивизион А Лиги наций между Бельгией и Украиной состоятся 20 и 23 марта 2025 года.
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