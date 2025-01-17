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Тедеско: Я на 100 процентов уверен, что Бельгия победит Украину

Национальная сборная Украины

Но уже без Тедеско

Тедеско: Я на 100 процентов уверен, что Бельгия победит Украину

Фото: rbfa.be

Новина українською

Уже бывший главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о своей отставке с этого поста.

"Я всегда гордился тем, что возглавлял "красных дьяволов", и мы вместе добились больших результатов. Красивая история, которая, к сожалению, подошла к концу.

Я на 100 процентов уверен, что команда победит Украину и без проблем квалифицируется на чемпионат мира. Эта команда все еще находится на ранних стадиях своего развития и будет создавать сенсации в последующие годы.

От всего сердца желаю игрокам, замечательному коллективу федерации и болельщикам всего лучшего", - сказал Тедеско.

Напомним, что матчи за выход в дивизион А Лиги наций между Бельгией и Украиной состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

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Украина Бельгия Доменико Тедеско
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Источник:
Федерація футболу Бельгії
Опубликовал: Михаил Черныш
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.01.2025 в 23:49
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.01.2025 в 23:49
Життя покаже
Ответить
0
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