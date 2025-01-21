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Стало известно, где сборная Украины примет Бельгию
Игра состоится 20 марта
Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Украины 20 марта будет принимать Бельгию в первом поединке раунда плей-офф Лиги наций. Как сообщает Sport.ua, "домашний" поединок сине-желтых пройдет в испанской Мурсии.
По информации источника, на прошлой неделе в Мурсии находилась рабочая группа УАФ, возглавляемая менеджером национальной команды Алексеем Таргонским, которая знакомилась с инфраструктурой, ведь речь шла не только о месте поединка, но и проведении краткосрочного этапа подготовки подопечных Сергея Реброва, изучала логистические вопросы, прежде чем остановить свой выбор в пользу Мурсии.
Добавим, что ответный матч пройдет 23 марта в столице Бельгии – Брюсселе.
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