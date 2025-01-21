Стало известно, где сборная Украины примет Бельгию

Национальная сборная Украины 20 марта будет принимать Бельгию в первом поединке раунда плей-офф Лиги наций. Как сообщает Sport.ua, "домашний" поединок сине-желтых пройдет в испанской Мурсии.

По информации источника, на прошлой неделе в Мурсии находилась рабочая группа УАФ, возглавляемая менеджером национальной команды Алексеем Таргонским, которая знакомилась с инфраструктурой, ведь речь шла не только о месте поединка, но и проведении краткосрочного этапа подготовки подопечных Сергея Реброва, изучала логистические вопросы, прежде чем остановить свой выбор в пользу Мурсии.

Добавим, что ответный матч пройдет 23 марта в столице Бельгии – Брюсселе.