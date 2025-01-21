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Бельгию примем в Испании. УАФ утвердила место проведения домашнего матча плей-офф Лиги наций
Сыграем с Бельгией на стадионе Мурсии
фото из свободных источников
Исполнительный комитет УАФ утвердил место проведения домашнего матча плей-офф
Матч состоится 20 марта 2025 года и пройдет в городе Мурсия (Испания) на "Стадионе Энрике Рока де Мурсия" (Estadio Enrique Roca de Murcia).
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Проведение матча уже согласовано с Королевской испанской футбольной федерацией.
Отметим, что арена является домашним стадионом "Реала Мурсии" и вмещает 31 175 зрителей.
Напомним, что ответный поединок противостояния состоится в Бельгии 23 марта.
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