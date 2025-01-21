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Национальная сборная Украины

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Бельгию примем в Испании. УАФ утвердила место проведения домашнего матча плей-офф Лиги наций

Национальная сборная Украины

Сыграем с Бельгией на стадионе Мурсии

Бельгию примем в Испании. УАФ утвердила место проведения домашнего матча плей-офф Лиги наций

фото из свободных источников

Новина українською

Исполнительный комитет УАФ утвердил место проведения домашнего матча плей-офф Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 между сборными Украины и Бельгии.

Матч состоится 20 марта 2025 года и пройдет в городе Мурсия (Испания) на "Стадионе Энрике Рока де Мурсия" (Estadio Enrique Roca de Murcia).

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Проведение матча уже согласовано с Королевской испанской футбольной федерацией.

Отметим, что арена является домашним стадионом "Реала Мурсии" и вмещает 31 175 зрителей.

Напомним, что ответный поединок противостояния состоится в Бельгии 23 марта.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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djumba (Мелитополь)
21.01.2025 в 21:51
В Іспанії в березні гарно... Сонечко, пляжі, море... А ще у Сергія Станіславовича ще сім'я в Іспанії живе... Треба ж поєднати приємне з корисним...
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Комментарии 2
djumba (Мелитополь)
21.01.2025 в 21:51
В Іспанії в березні гарно... Сонечко, пляжі, море... А ще у Сергія Станіславовича ще сім'я в Іспанії живе... Треба ж поєднати приємне з корисним...
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vlotko (Броди)
21.01.2025 в 21:37
А ближче знайти стадіон не вдалося? Де Іспанія, де Мурсія? Потім, знову, будуть нарікати на логістику. Туди добиратися треба два дні, а назад. Вже будуть ігри ЧУ, бельгійцям треба буде вдвічі менше часу на доїзд. Треба думати хоч деколи...
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