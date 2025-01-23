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ВИДЕО. Ребров посетил расположение Вереса в Турции

Национальная сборная Украины

Наставник "сине-желтых" пообщался с представителями команды

ВИДЕО. Ребров посетил расположение Вереса в Турции

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребро прибыл в лагерь "Вереса" на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Наставник "сине-желтых" приехал в отель команды и пообщался с тренерским штабом ровенчан.

До этого Ребров посетил тренировочный сбор черкасского ЛНЗ в Испании. Также Сергей Станиславович присутствовал на матче 7-го тура Лиги Европы-2024/25 "Галатасарай – Динамо" (3:3) в Турции.

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Сергей Ребров Украина Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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