ВИДЕО. Ребров посетил расположение Вереса в Турции

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребро прибыл в лагерь "Вереса" на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Наставник "сине-желтых" приехал в отель команды и пообщался с тренерским штабом ровенчан.

До этого Ребров посетил тренировочный сбор черкасского ЛНЗ в Испании. Также Сергей Станиславович присутствовал на матче 7-го тура Лиги Европы-2024/25 "Галатасарай – Динамо" (3:3) в Турции.