Сваток: Мы – страна, которая любит футбол, и было бы здорово, если бы мы прошли квалификацию ЧМ

Центрбек "Остина" и сборной Украины Александр Сваток прокомментировал квалификацию ЧМ-2026.

"Это очень сложная группа. Тот, кто думает, что она легкая, ошибается. Сегодня все команды умеют играть хорошо и компактно. Легких игр больше нет, все научились играть структурированно, с собственными планами и задачами, которые нужно выполнить. Надеюсь, что все пройдет хорошо, и Украина будет готова. Должны подходить к каждой игре с большой ответственностью и правильным настроением”.

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“Тогда все будет хорошо. Я уверен, что Украина готовится к квалификации. Украинские болельщики требовательны, они не примут ничего меньшего. Все дело в выполнении задания и я уверен, что сборная сделает все возможное, чтобы оправдать их ожидания и пройти квалификацию. Мы – страна, которая любит футбол, и было бы здорово, если бы мы прошли квалификацию. Я искренне верю, что пройдем. Я был бы чрезвычайно счастлив и взволнован представлять национальную сборную на чемпионате мира, тем более, что сейчас я играю в США”, – сказал Сваток.

Александр дебютировал в "Остине" в сентябре, но с тех пор провел всего 6 матчей.