Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сваток: Мы – страна, которая любит футбол, и было бы здорово, если бы мы прошли квалификацию ЧМ
Защитник оценил группу в отборе Мундиаля
Getty Images/Global Images Ukraine
Центрбек "Остина" и сборной Украины Александр Сваток прокомментировал квалификацию ЧМ-2026.
"Это очень сложная группа. Тот, кто думает, что она легкая, ошибается. Сегодня все команды умеют играть хорошо и компактно. Легких игр больше нет, все научились играть структурированно, с собственными планами и задачами, которые нужно выполнить.
Надеюсь, что все пройдет хорошо, и Украина будет готова. Должны подходить к каждой игре с большой ответственностью и правильным настроением”.
“Тогда все будет хорошо. Я уверен, что Украина готовится к квалификации. Украинские болельщики требовательны, они не примут ничего меньшего. Все дело в выполнении задания и я уверен, что сборная сделает все возможное, чтобы оправдать их ожидания и пройти квалификацию.
Мы – страна, которая любит футбол, и было бы здорово, если бы мы прошли квалификацию. Я искренне верю, что пройдем. Я был бы чрезвычайно счастлив и взволнован представлять национальную сборную на чемпионате мира, тем более, что сейчас я играю в США”, – сказал Сваток.
Александр дебютировал в "Остине" в сентябре, но с тех пор провел всего 6 матчей.
Популярное сейчас
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Известны оценки Довбика за матч против Удинезе, в котором он отметился голом
- Довбик забил гол в третьем матче Серии А подряд. ВИДЕО
- Беседин: Возможно, буду бороться за шанс носить форму сборной Украины в будущем
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Жозе Моуринью презентует "The Special One": особое вино из сердца Дору