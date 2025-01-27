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Началась продажа билетов на матч Бельгия - Украина
Стоимость - 25 евро для взрослых и 21 евро для детей до 12 лет
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Стартовала продажа билетов на матч плей-офф Лиги наций УЕФА Бельгия - Украина. Поединок состоится 23 марта в городе Генк на стадионе Cegeka Arena. Начало - в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).
Для украинских фанатов выделены сектора А и АА. Один болельщик может купить до 15 билетов. Стоимость одного пропуска на матч - 25 евро для взрослых и 21 евро для детей до 12 лет.
Приобрести тикеты можно по этой ссылке.
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Напомним, "домашний" матч сборной Украины с Бельгией за право выхода в дивизион А Лиги наций состоится 20 марта в городе Мурсия (Испания) на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".
Ранее сборная Бельгии официально получила нового главного тренера.
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