  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Началась продажа билетов на матч Бельгия - Украина
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Началась продажа билетов на матч Бельгия - Украина

Национальная сборная Украины

Стоимость - 25 евро для взрослых и 21 евро для детей до 12 лет

Началась продажа билетов на матч Бельгия - Украина

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Стартовала продажа билетов на матч плей-офф Лиги наций УЕФА Бельгия - Украина. Поединок состоится 23 марта в городе Генк на стадионе Cegeka Arena. Начало - в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Для украинских фанатов выделены сектора А и АА. Один болельщик может купить до 15 билетов. Стоимость одного пропуска на матч - 25 евро для взрослых и 21 евро для детей до 12 лет.

Приобрести тикеты можно по этой ссылке.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, "домашний" матч сборной Украины с Бельгией за право выхода в дивизион А Лиги наций состоится 20 марта в городе Мурсия (Испания) на арене "Стадион Энрике Рока де Мурсия".

Ранее сборная Бельгии официально получила нового главного тренера.

По теме
yellow-arrow
Сваток: Мы – страна, которая любит футбол, и было бы здорово, если бы мы прошли квалификацию ЧМ
yellow-arrow
Старание не обделить вниманием никого. Ребров погостил у еще троих команд УПЛ
yellow-arrow
Беседин: Возможно, буду бороться за шанс носить форму сборной Украины в будущем
Украина Бельгия Национальная сборная Украины Лига Наций Национальная сборная Бельгии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости