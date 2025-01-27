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Сваток - о Евро-2024: Это была моя детская мечта

Национальная сборная Украины
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Хотя Евро команда и провалила

Сваток - о Евро-2024: Это была моя детская мечта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центрбек "Остина" и сборной Украины Александр Сваток вспомнил о выступлении нашей сборной на Евро-2024.

"Я могу сказать, что это была моя детская мечта, потому что в детстве я наблюдал, как другие поколения украинских футболистов играют за национальную сборную. Возможность играть была чем-то, что я едва мог себе представить, особенно учитывая интенсивную конкуренцию и множество талантливых игроков.

Я поехал на ЕВРО, куда могут попасть только 26 игроков, и быть частью этой избранной группы действительно вдохновляет. Это дает тебе настоящий эмоциональный заряд и заставляет продолжать двигаться вперед", - сказал Сваток.

Напомним, что сборная Украина набрала 4 очка в своей группе на Евро, но не смогла выйти в плей-офф из-за разницы мячей после проигрыша 0:3 Румынии в первом матче турнира.

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Источник:
FIFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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