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Сваток - о Евро-2024: Это была моя детская мечта
Хотя Евро команда и провалила
Getty Images/Global Images Ukraine
Центрбек "Остина" и
"Я могу сказать, что это была моя детская мечта, потому что в детстве я наблюдал, как другие поколения украинских футболистов играют за национальную сборную. Возможность играть была чем-то, что я едва мог себе представить, особенно учитывая интенсивную конкуренцию и множество талантливых игроков.
Я поехал на ЕВРО, куда могут попасть только 26 игроков, и быть частью этой избранной группы действительно вдохновляет. Это дает тебе настоящий эмоциональный заряд и заставляет продолжать двигаться вперед", - сказал Сваток.
Напомним, что сборная Украина набрала 4 очка в своей группе на Евро, но не смогла выйти в плей-офф из-за разницы мячей после проигрыша 0:3 Румынии в первом матче турнира.
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