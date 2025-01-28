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"Он стал взрослее". Сидорчук - о тренере, с которым работал и в сборной, и в киевском Динамо

Национальная сборная Украины

Кратко о Сергее Реброве

"Он стал взрослее". Сидорчук - о тренере, с которым работал и в сборной, и в киевском Динамо

Фото: НК Верес

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Защитник сборной Украины и бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал о том, как изменился подход к тренерству у Сергея Реброва.

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Добавим, что в сезоне 2013/14–2016/17 Сергей Ребров возглавлял киевское "Динамо", в котором тогда играл Сергей Сидорчук. Летом 2023 года Ребров возглавил национальную сборную.

"Он стал более взрослым и более опытным тренером. Какие-то фокусы у него меняются. Имею в виду, что какие-то акценты в его работе меняются. Но сама структура и сам подход остаются такими же", — сказал 33-летний полузащитник.

Также Сергей Сидорчук рассказал, вернется ли он в УПЛ.

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Сергей Ребров Украина Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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