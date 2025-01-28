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Сидорчук: Матч с Румынией на Евро-2024 начинался для нас очень уверенно
А потом попали в трясину
Фото: УАФ
Опорный хавбек
"Не знаю, что тогда произошло с командой. Вернусь сейчас и к прошлому вопросу, но Сергей Ребров сказал, что в американском футболе есть такое понятие, когда ты попадаешь в трясину. Все не понимают, что происходит, и не знают, что делать. Думаю, что это как раз был такой момент для нашей команды.
Если вспоминать сам матч, он начинался очень уверенно. Не помню сколько минут, но точно больше 20, сборная играла очень качественно. А потом так случается, когда попадаешь в трясину и тебя уже затягивает, затягивает, затягивает, затягивает, а выйти из этого трудно", - сказал Сидорчук.
Напомним, что сборная Украина набрала 4 очка в своей группе на Евро, но не смогла выйти в плей-офф из-за разницы мячей после проигрыша 0:3 Румынии в первом матче турнира.
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