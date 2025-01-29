Сидорчук: После поражения от Румынии стали говорить, что Ребров теряет команду. Это вообще не о том

Опорный хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о том, как Андрей Ярмоленко мотивировал команду в перерыве матча с Румынией (0:3) на Евро-2024.

– Правда ли, что Ярмоленко проводил с игроками серьезный разговор без присутствия тренера после матча в раздевалке?

– Правда, но не знаю, почему на этом все такой акцент сделали. Мол, что происходит нечто ненормальное. Это вполне нормально, были слова от капитана, проходившего уже такую ​​историю. Он с высоты своих лет, с высоты своей опытности объяснял, если будем так относиться, ничего хорошего не будет, потому что он уже проходил такое. Потом из этой ямы очень тяжело выходить, когда ты возвращаешься домой, а вместо того чтобы вас встречали, никто не хочет вас видеть, как это было на позапрошлом Евро. Он просто по-капитански сделал акцент на этом.

– Многие болельщики пишут, что якобы Сергей Ребров не умеет мотивировать команду...

– Нет. Расскажу один пример. Жозе Моуринью, когда работал в "Порту", у него был один капитан команды. Они проигрывали, не помню, не буду говорить кому, но они проигрывали первый тайм аутсайдерам. Вот в перерыве Жозе хотел зайти в раздевалку, ему капитан команды сказал: "Не заходи, я сам с ними переговорю". Жозе говорил после этого, что "очень благодарен, что в жизни мне случился такой капитан, он за меня проделал всю ту работу, которую я не хотел делать". Иногда такое должен делать капитан. Ничего такого в том нет. Начали писать, что Ребров теряет команду. Это не о том. Вообще не о том.