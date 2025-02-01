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В УАФ подтвердили просьбу Реброва перенести матчи 21-го тура УПЛ из-за поединков Украины против Бельгии
Для более основательной подготовки
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Информационный портал Tribuna.com обратился с запросом в УАФ по особой просьбе Сергей Реброва. Ранее в СМИ были слухи, что наставник сборной Украины хочет начать мартовский сбор национальной команды чуть раньше.
Учитывая это, нужно перенести часть матчей 21 тура УПЛ. В УАФ отметили, что Ребров общается с клубами по этому вопросу. Он хочет сделать мини-сбор, как и в прошлом году перед стыковыми поединками за выход на Евро-2024.
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Базовая дата 21-го тура – 15 марта. Тогда "Динамо" сыграет против "Зари", "Карпаты" против "Шахтера", "Александрия" против "Оболони" и "Верес" против "Полесья". Именно представители этих клубов присутствовали на крайнем, ноябрьском сборе подопечных Реброва.
Украина сыграет против Бельгии номинально домашний поединок 20 марта в Мурсии, Испания. Ответный матч запланирован на 23 марта в Генке.
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