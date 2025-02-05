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Маркевич назвал три кандидатуры на замену Мудрику в сборной Украины
В теории может и не понадобиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поразмышлял, кто может заменить Михаила Мудрика в составе сборной Украины в матчах с национальной командой Бельгии.
"Прежде всего, следует еще немного подождать, чтобы узнать чем закончится допинговая история с участием полузащитника Челси. Если вторая проба окажется отрицательной, то Михаилу хватит времени, чтобы восстановить боевую спортивную форму. В противном случае надо будет рассчитывать на Цыганкова, Кабаева или Назаренко", - считает Маркевич.
Напомним, Мудрик был отстранен от футбола в середине декабря 2024 года из-за проваленной допинг-пробы.
Первый матч против Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций Украина проведет 20 марта, второй - 23-го.
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