  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Маркевич назвал три кандидатуры на замену Мудрику в сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич назвал три кандидатуры на замену Мудрику в сборной Украины

Национальная сборная Украины

В теории может и не понадобиться

Маркевич назвал три кандидатуры на замену Мудрику в сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поразмышлял, кто может заменить Михаила Мудрика в составе сборной Украины в матчах с национальной командой Бельгии.

"Прежде всего, следует еще немного подождать, чтобы узнать чем закончится допинговая история с участием полузащитника Челси. Если вторая проба окажется отрицательной, то Михаилу хватит времени, чтобы восстановить боевую спортивную форму. В противном случае надо будет рассчитывать на Цыганкова, Кабаева или Назаренко", - считает Маркевич.

Напомним, Мудрик был отстранен от футбола в середине декабря 2024 года из-за проваленной допинг-пробы.

Первый матч против Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций Украина проведет 20 марта, второй - 23-го.

По теме
yellow-arrow
Григорчук рассказал о визите Реброва на сборы ЛНЗ
yellow-arrow
В УАФ подтвердили просьбу Реброва перенести матчи 21-го тура УПЛ из-за поединков Украины против Бельгии
yellow-arrow
Бущан: Не вижу причины, по которой на меня перестанут рассчитывать в сборной Украины
Мирон Маркевич Украина Владислав Кабаев Виктор Цыганков Александр Назаренко Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости