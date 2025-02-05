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Малиновский: В сборной Украины нет какого-то разделения на два лагеря, все ребята дружные
Хавбек рассказал о внутренней кухне в национальной команде
uaf.ua
Полузащитник "Дженоа" и
— Прошлый год был насыщенным для сборной Украины — Евро и матчи Лиги Наций. Как со временем оцените выступления команды?
— По Евро я уже говорил в другом интервью. Давайте сейчас больше о Лиге Наций. Начало получилось не таким, на которое мы рассчитывали. Но в конце мы смогли занять второе место в группе. У нас очень классный коллектив, в сборную всегда приятно приезжать и играть за свою национальную команду.
У нас такая атмосфера, что даже те, кто меньше играют, то всегда отдаются на тренировках. Ты видишь, как все работают и стараются показать себя. Считаю, что это самое важное.
И конечно, надеюсь, что сейчас будет много молодых ребят в сборной. У нас еще впереди отбор на чемпионат мира. И эти две игры с Бельгией также будут очень интересны. Сборная движется вперед. Наша главная цель — это попасть на чемпионат мира.
— Вы работали со многими интересными тренерами. Как вам работать под руководством Сергея Реброва?
— У каждого тренера свой подход и свое видение футбола. Футболист должен быть профессионалом и быть готовым сыграть столько, сколько видит тренер. Он лучше видит, кто из всей обоймы игроков подходит под его стиль футбола, и решает, кто должен играть.
С Сергеем Станиславовичем у нас отличные отношения и всегда были. Поэтому я всегда приезжаю в сборную и отдаю максимум. А то, что где-то меньше получается играть, то это решение тренера. Всегда уважаю тренерское решение и делаю от себя максимум, чтобы получить больше времени.
— Сразу вспоминается, как вы поддержали сборную во время октябрьских матчей, а они вас после травмы.
— Было очень приятно, что ребята не забыли поддержали после такой травмы. Это опять же подчеркивает мои слова, что у нас очень классный и дружный коллектив. Все ребята замечательные, все общаются друг с другом, нет какого-то разделения на два лагеря, а все дружные. Считаю, что это очень классно для сборной.
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