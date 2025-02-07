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Шевченко: Принять Бельгию в Испании - это было пожелание Реброва
А еще там большая диаспора
Фото Андрея Ющака - УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко объяснил почему сборная Украины проведет свой домашний матч плей-офф раунда Лиги наций против Бельгии в испанской Мурсии. Его слова передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
- Недавно стало известно, что домашний матч мужской сборной Украины против Бельгии состоится в испанской Мурсии. Чем она отличается от предыдущих мест - Польши, Чехии? Чем руководствовались, выбирая именно Испанию?
- Во-первых, руководствовались тем, что мы понимаем, что у нас очень большая диаспора. Очень много людей присутствуют в Испании. Во-вторых, это было пожеланием главного тренера, сыграть там. Он рассказал, что присутствие наших людей дает нам возможность провести эту игру там, чтобы наша диаспора в Испании смогла прийти на игру.
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- В дальнейшем вы планируете играть матчи отбора на чемпионат мира-2026 в Испании? Или пока не рассматриваете этот вариант?
- Мы пока не рассматриваем этот вопрос. Мы готовимся на этот матч, посмотрим, как пройдет подготовка. Получим цифры и будем знать, какое количество болельщиков пришло на игру. И уже будем разрабатывать план на будущее, где мы будем играть наши домашние матчи.
Напомним, что Украина примет Бельгию 20 марта, а 23-го в Бельгии пройдёт ответный поединок.
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