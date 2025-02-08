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Украинский игрок Серии А высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве
Видение тренера влияет на игру футболиста
uaf.ua
Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский поделился своим мнением относительно тренера сборной Украины Сергея Реброва.
"У каждого тренера свой подход и свое видение футбола. Футболист должен быть профессионалом и быть готовым сыграть столько, сколько решит тренер. Он лучше знает, кто из всей обоймы игроков подходит под его стиль футбола, и решает, кто должен играть".
С Сергеем Станиславовичем у нас очень отличные отношения и всегда были. Потому я всегда приезжаю в сборную и отдаю максимум. А то, что где-то меньше выходит играть – это решение тренера. Всегда уважаю тренерское решение и делаю от себя максимум, чтобы получить больше времени", – сказал полузащитник "Дженоа".
Напомним, что ранее хавбек рассказал о внутренней кухне национальной команды.
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