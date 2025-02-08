Украинский игрок Серии А высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский поделился своим мнением относительно тренера сборной Украины Сергея Реброва.

"У каждого тренера свой подход и свое видение футбола. Футболист должен быть профессионалом и быть готовым сыграть столько, сколько решит тренер. Он лучше знает, кто из всей обоймы игроков подходит под его стиль футбола, и решает, кто должен играть".

С Сергеем Станиславовичем у нас очень отличные отношения и всегда были. Потому я всегда приезжаю в сборную и отдаю максимум. А то, что где-то меньше выходит играть – это решение тренера. Всегда уважаю тренерское решение и делаю от себя максимум, чтобы получить больше времени", – сказал полузащитник "Дженоа".