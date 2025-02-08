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Украинский игрок Серии А высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве

Национальная сборная Украины

Видение тренера влияет на игру футболиста

Украинский игрок Серии А высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве

uaf.ua

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Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский поделился своим мнением относительно тренера сборной Украины Сергея Реброва.

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"У каждого тренера свой подход и свое видение футбола. Футболист должен быть профессионалом и быть готовым сыграть столько, сколько решит тренер. Он лучше знает, кто из всей обоймы игроков подходит под его стиль футбола, и решает, кто должен играть".

С Сергеем Станиславовичем у нас очень отличные отношения и всегда были. Потому я всегда приезжаю в сборную и отдаю максимум. А то, что где-то меньше выходит играть – это решение тренера. Всегда уважаю тренерское решение и делаю от себя максимум, чтобы получить больше времени", – сказал полузащитник "Дженоа".

Напомним, что ранее хавбек рассказал о внутренней кухне национальной команды.

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Сергей Ребров Украина Руслан Малиновский
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Источник:
tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
08.02.2025 в 10:42
Знову біда з пігулками у автора. Будуть ситі часи та купа олігархів з грошима - буде сильний чемпіонат та успіхи в цих ваших єврокубках. Не буде цього - хоч чемпіонат з двох команд зробити, рано чи пізно власник Динамо чи Шахтаря не зможе тягнути іграшку й треба буде чемпіонат скорочувати. Клуби переважно іграшки, бізнесу нуль, в заробіток намагаються одиниці, сьогодні 10 команд, завтра дві зникли. Ті самі Карпати та ЛНЗ, до прикладу, не вигравали Першу лігу, тож за логікою не мали б зараз бути в УПЛ.А чемпіонат на 10 команд в 4 кола це шлях країн розміром з київську область - Шотландія, Литва тощо. Для найбільшої країни Європи - це сміх
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Комментарии 1
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xo66it (Оболонський Рейх)
08.02.2025 в 10:42
Знову біда з пігулками у автора. Будуть ситі часи та купа олігархів з грошима - буде сильний чемпіонат та успіхи в цих ваших єврокубках. Не буде цього - хоч чемпіонат з двох команд зробити, рано чи пізно власник Динамо чи Шахтаря не зможе тягнути іграшку й треба буде чемпіонат скорочувати. Клуби переважно іграшки, бізнесу нуль, в заробіток намагаються одиниці, сьогодні 10 команд, завтра дві зникли. Ті самі Карпати та ЛНЗ, до прикладу, не вигравали Першу лігу, тож за логікою не мали б зараз бути в УПЛ.А чемпіонат на 10 команд в 4 кола це шлях країн розміром з київську область - Шотландія, Литва тощо. Для найбільшої країни Європи - це сміх
Ответить
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