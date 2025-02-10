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"Это не то что обижало – это бесило", - Дмитрулин вспомнил памятный матч против России в Москве

Национальная сборная Украины
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Там такое неслось с трибун...

"Это не то что обижало – это бесило", - Дмитрулин вспомнил памятный матч против России в Москве

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-игрец "Динамо" и сборной Украины Юрий Дмитрулин поделился воспоминаниями о том памятном матче квалификации на Евро-2000 против России (1:1) в Москве.

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"Мы вышли с Ващуком, купили газеты – всё увидели. Чтобы не накалять обстановку, чтобы не создавать разные провокации, нам сказали: "Не надо этого делать. Занимайтесь своим делом, выходите на поле – и там доказывайте".

Да мы и сами понимали, без накрутки, что шанс такой: если бы мы выиграли, мы бы выходили напрямую в финальную часть. Здесь не надо было никого накручивать. Так же, как не нужно было и Россию накручивать – они тоже понимали, что если они выиграют, то тоже выходят напрямую.

Мы и сами понимали, без накрутки, что шанс таков: если бы мы выиграли, мы бы выходили напрямую в финальную часть. Здесь не надо было никого накручивать. Так же, как не нужно было и Россия накручивать – они тоже понимали, что если они выиграют, то тоже выходят напрямую.

Когда тебя меняют, ты идешь в ряд запасных, а тебе кричат, и ты все слышишь, что тебе кричат. То, что ругательство там было – это ты понимаешь. Но когда говорят, что ты человек второго сорта, что ты почти не человек, такой нации нет, такой страны нет – это очень обижало. Это не то что обижало – это бесило", – сказал Дмитрулин.

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Источник:
SportarenaTV
Опубликовал: Михаил Черныш
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