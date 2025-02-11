  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Национальная сборная Украины получила свой собственный автобус
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Национальная сборная Украины получила свой собственный автобус

Национальная сборная Украины

Обновление у "желто-синих"

Национальная сборная Украины получила свой собственный автобус

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Сегодня, 11 февраля, в Доме футбола в Киеве проходит встреча главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, который выступает с отчетом за первый год работы.

Во время мероприятия Сборная Украины получила автобус от своего спонсора, компании АВТ Бавария, которая является официальным импортером BMW Group в Украине.

Читайте такжеУАФ создаст собственное мобильное приложение

Национальная сборная Украины получила свой собственный автобус - изображение 1

Национальная сборная Украины получила свой собственный автобус - изображение 2

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины получит новую эксклюзивную форму в 2025 году. Какой производитель?
yellow-arrow
Шевченко: Мы получали запросы от юристов Мудрика
yellow-arrow
Остатки - 7 млн евро. УАФ представила финансовый отчет за 2024 год
Национальная сборная Украины УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не люблю футбол (Хорол)
11.02.2025 в 14:37
Маршрутку їм,а не автобус.Бельгію всерівно не пройдуть.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
11.02.2025 в 14:37
Маршрутку їм,а не автобус.Бельгію всерівно не пройдуть.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости