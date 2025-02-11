Национальная сборная Украины
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Национальная сборная Украины получила свой собственный автобус
Обновление у "желто-синих"
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Сегодня, 11 февраля, в Доме футбола в Киеве проходит встреча главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, который выступает с отчетом за первый год работы.
Во время мероприятия Сборная Украины получила автобус от своего спонсора, компании АВТ Бавария, которая является официальным импортером BMW Group в Украине.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
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Не люблю футбол (Хорол)
11.02.2025 в 14:37
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