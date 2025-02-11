Национальная сборная Украины получила свой собственный автобус

Сегодня, 11 февраля, в Доме футбола в Киеве проходит встреча главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, который выступает с отчетом за первый год работы.

Во время мероприятия Сборная Украины получила автобус от своего спонсора, компании АВТ Бавария, которая является официальным импортером BMW Group в Украине.



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