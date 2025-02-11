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Шевченко: Мы получали запросы от юристов Мудрика
Глава ассоциации футбола Украины выразил поддержку лидеру сборной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Шевченко ответил на вопрос о ситуации с допингом Михаила Мудрика.
"Я общался с Михаилом Мудриком, я общался с его представителями. К нам поступали запросы от его юристов, мы с ними переписываемся. Мудрик — очень важный футболист для нашей сборной, мы его поддерживаем", — сказал Шевченко во время прес-конференции в Доме футбола.
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Напомним, что ранее лондонский "Челси" оставил 24-летнего украинского нападающего в заявке на плей-офф Лиги конференций, несмотря на то, что Мудрик временно отстранен от футбола.
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