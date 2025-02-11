Шевченко: Мы получали запросы от юристов Мудрика

Президент УАФ Андрей Шевченко ответил на вопрос о ситуации с допингом Михаила Мудрика.

"Я общался с Михаилом Мудриком, я общался с его представителями. К нам поступали запросы от его юристов, мы с ними переписываемся. Мудрик — очень важный футболист для нашей сборной, мы его поддерживаем", — сказал Шевченко во время прес-конференции в Доме футбола.