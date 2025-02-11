Национальная сборная Украины
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Сборная Украины получит новую эксклюзивную форму в 2025 году. Какой производитель?
Известно, какой будет дизайн
Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная команда Украины получит новую эксклюзивную форму от Adidas в 2025 году.
Украина будет одной из 12 национальных ассоциаций, которая получит уникальный дизайн игровой формы, сообщил гендиректор УАФ Маркетинг Артемийс Рябовс.
"Дизайн будет стильный и наполненный патриотическими смыслами", -- сообщил Рябовс.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
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