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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины получит новую эксклюзивную форму в 2025 году. Какой производитель?

Национальная сборная Украины

Известно, какой будет дизайн

Сборная Украины получит новую эксклюзивную форму в 2025 году. Какой производитель?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Национальная команда Украины получит новую эксклюзивную форму от Adidas в 2025 году.

Украина будет одной из 12 национальных ассоциаций, которая получит уникальный дизайн игровой формы, сообщил гендиректор УАФ Маркетинг Артемийс Рябовс.

"Дизайн будет стильный и наполненный патриотическими смыслами", -- сообщил Рябовс.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
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